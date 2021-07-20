На популярному Азовському курорті гори медуз чистять екскаватором / ua.depositphotos.com

Відомий український курорт на Азовському морі - Приморський Посад - окупували медузи, яких виносить тисячами на пляж. Щоб вирішити проблему, повідомляє місцеве видання РИА Мелітополь доводиться застосовувати важку техніку за типом екскаваторів.

У ролику видно, як десятки тисяч мертвих медуз лежать на березі. І прибирають їх екскаватором, щоб забезпечити туристам доступ до води.

До слова, в 2021 році багато туристів скаржаться на величезне скупчення медуз в Азовському морі. Тварин сюди приносить течією з Чорного моря і вони просто вмирають на пляжах. Туристи кажуть, що у воду неможливо зайти, скаржаться на страшний сморід і навіть опіки.

У водах Азовського моря, як правило, мешкають два види медуз - Аурелія (вухата медуза), і корнерот. Саме останній найчастіше обпалює своїми щупальцями.

Хоча опік не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з Медузою можуть виникнути набряки, судоми.

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Що радять медики при контакті з Медузою:

про всяк випадок прийміть антигістамінний препарат (протиалергічний),

промийте обпалене місце морською або солоною водою (прісною - не можна),

спробуйте видалити частинки пекучих ниток медузи.

нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те в Запорізькій області в селі Приморський Посад на березі Азовського моря справжня навала медуз.

Як кажуть туристи, цього року їх настільки багато, що їх збирають по всьому березі і вивозять тачками, куди їх скидають лопатою.

Однак медуз збирають самі відпочиваючі. Люди дістають їх з води і складають в купу.