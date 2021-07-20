На популярном азовском курорте горы медуз чистят экскаватором / ua.depositphotos.com

Известный украинский курорт на Азовском море - Приморский Посад - оккупировали медузы, которых выносит тысячами на пляж. Чтобы решить проблему, сообщает местное издание РИА Мелитополь приходится применять тяжелую технику по типу экскаваторов.

В ролике видно, как десятки тысяч мертвых медуз лежат вповалку на берегу. И убирают их экскаватором, чтобы обеспечить туристам доступ к воде.

К слову, в 2021 году многие туристы жалуются на огромное скопление медуз в Азовском море. Животных сюда приносит течением из Черного моря и они попросту умирают на пляжах. Отдыхающие говорят, что в воду невозможно зайти, жалуются на страшную вонь и даже ожоги.

В водах Азовского моря, как правило, обитают два вида медуз − аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Именно последний чаше всего обжигает своими щупальцами.

Хотя ожог не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой могут возникнуть отеки, судороги.

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Что советуют медики при контакте с медузой:

на всякий случай примите антигистаминный препарат (противоаллергический),

промойте обожженное место морской или соленой водой (пресной - нельзя),

попробуйте удалить частички жгучих нитей медузы.

нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

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Напомним, ранее сообщалось о том в Запорожской области в селе Приморский Посад на берегу Азовского моря настоящее нашествие медуз.

Как говорят туристы, в этом году их настолько много, что их собирают по всему берегу и вывозят тачками, куда их скидывают лопатой.

Однако медуз собирают сами отдыхающие. Люди достают их из воды и складывают в кучу.