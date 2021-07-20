На популярном азовском курорте горы медуз чистят экскаватором

Лето 2021 года однозначно войдет в анналы украинского курортного отдыха как период, когда осуществилось полномасштабное нашествие миллионов медуз.
Известный украинский курорт на Азовском море - Приморский Посад - оккупировали медузы, которых выносит тысячами на пляж. Чтобы решить проблему, сообщает местное издание РИА Мелитополь приходится применять тяжелую технику по типу экскаваторов.
В ролике видно, как десятки тысяч мертвых медуз лежат вповалку на берегу. И убирают их экскаватором, чтобы обеспечить туристам доступ к воде.
К слову, в 2021 году многие туристы жалуются на огромное скопление медуз в Азовском море. Животных сюда приносит течением из Черного моря и они попросту умирают на пляжах. Отдыхающие говорят, что в воду невозможно зайти, жалуются на страшную вонь и даже ожоги.
В водах Азовского моря, как правило, обитают два вида медуз − аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Именно последний чаше всего обжигает своими щупальцами.
Хотя ожог не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой могут возникнуть отеки, судороги.
Что советуют медики при контакте с медузой:
- на всякий случай примите антигистаминный препарат (противоаллергический),
- промойте обожженное место морской или соленой водой (пресной - нельзя),
- попробуйте удалить частички жгучих нитей медузы.
- нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.
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Напомним, ранее сообщалось о том в Запорожской области в селе Приморский Посад на берегу Азовского моря настоящее нашествие медуз.
Как говорят туристы, в этом году их настолько много, что их собирают по всему берегу и вывозят тачками, куда их скидывают лопатой.
Однако медуз собирают сами отдыхающие. Люди достают их из воды и складывают в кучу.