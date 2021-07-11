Вывозят тачками: украинские туристы на Азовском море страдают от нашествия опасных медуз

Медузы заполонили Азовское море / скриншот

В Запорожской области в селе Приморский Посад на берегу Азовского моря настоящее нашествие медуз.

Как говорят отдыхающие туристы, в этом году их настолько много, что их собирают по всему берегу и вывозят тачками, куда их скидывают лопатой.

Однако медуз собирают сами отдыхающие. Люди достают их из воды и складывают в кучу.

Видео с пляжа в Приморском Посаде опубликовали в местном Telegram-канале Это Запорожье.

"В Примпосаде с медузами не шутят", – так авторы подписали ролик.

Реклама

При этом отдыхающих не значительно смущает обилие медуз в воде. Многие из них спокойно заходят в море и купаются с детьми.

Читайте такжеНашествие морских блох и змеи в море: на украинских курортах отдыхающих атакуют опасные существа

В комментариях к посту некоторые возмутились тем, что медуз выбрасывают, таким образом убивая животных, а не выпускают обратно в море подальше от пляжа.

Другие же поддержали такой метод, ведь медузы могут больно ужалить тех, кто приехал отдыхать к морю.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.