На Прикарпатті у BMW Х5 відправили гранату, був вибух

В Івано-Франківську обстріляли машину, був вибух / Скріншот з if.npu.gov.ua

В Івано-Франківську (Прикарпаття) у вівторок, 11 травня, пізно ввечері невідомий зловмисник вистрілив у позашляховик BMW Х5 зі зброї, яка за принципом дії схожа на ручний протитанковий гранатомет.

Автомобіль знаходився на вул. Галицька, у нього вистрілили близько 23:25, стався вибух, обійшлося без постраждалих, повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Івано-Франківщині.

За попередніми даними, постріл у машину здійснено з боку річки Бистриця Солотвинська.

У Telegram-каналі ЧАТ 112 опубліковано фото хвостової частини від гранати РПГ, знайденої після обстрілу авто.

На Прикарпатті у позашляховик відправили гранату, з'ясували журналісти / Скріншот

У поліції показали знімки, на яких зображено пошкоджений автомобіль. На знімках видно, що головний удар припав на одну з дверей машини.

Розпочато провадження за двома статтями Кримінального кодексу – за ч. 2, ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1, ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, в Україні за умисне знищення чи пошкодження майна загрожує до десяти років позбавлення волі, а за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – до семи років в'язниці.