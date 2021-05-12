На Прикарпатье в BMW Х5 отправили гранату, был взрыв

В Ивано-Франковске обстреляли машину, был взрыв / Скриншот с if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске (Прикарпатье) во вторник, 11 мая, поздно вечером неизвестный злоумышленник выстрелил во внедорожник BMW Х5 из оружия, которое по принципу действия похоже на ручной противотанковый гранатомет.

Автомобиль находился на ул. Галицкая, в него выстрелили около 23:25, произошел взрыв, обошлось без пострадавших, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ивано-Франковщине.

По предварительным сведения, выстрел в машину совершен со стороны реки Быстрица-Солотвинская.

В Telegram-канале ЧАТ 112 опубликовано фото хвостовой части от гранаты РПГ, найденной после обстрела авто.

На Прикарпатье во внедорожник отправили гранату, выяснили журналисты / Скриншот

В полиции показали снимки, на которых запечатлен поврежденный автомобиль. На снимках видно, что главный удар пришелся на одну из дверей машины.

Начато производства по двум статься Уголовного кодекса – по ч. 2, ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, в Украине за умышленное уничтожение или повреждение имущества грозит до десяти лет лишения свободы, а за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – до семи лет тюрьмы.