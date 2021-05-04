На Рівненщині 18-річний хлопець жорстоко вбив товариша

Хлопець забив дошкою на смерть друга / Нацполіція

У Рівненській області, у Вараському районі, 18-річний хлопець відпочивав зі знайомим, після чого між хлопцями виникла сварка. Під час перепалки хлопець вирвав дерев'яну дошку з паркану і побив іншого.

"Як наслідок - 28-річний знайомий хлопця загинув через численні жорстокі травми. Тепер потенційному нападнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Інцидент стався 2 травня, коли хлопці відпочивали на березі місцевої водойми і вживали алкоголь. Згодом чоловіки почали сваритися.

"Тоді 18-річний хлопець вирвав дошку з дерев'яного паркану і агресивно побив нею 28-річного знайомого, він завдав безліч ударів. Коли хлопець скоїв напад, він просто розвернувся і зник з місця злочину", - зазначають у поліції.

Як повідомляють правоохоронці, між односельцями протягом тривалого часу були неприязні стосунки.

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"Тільки вранці наступного дня побитого чоловіка знайшов його батько на тому ж місці - він проживає неподалік. Син був без свідомості. Він відразу ж викликав швидку. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, 28-річний чоловік помер. Його не вдалося врятувати через безліч травм", - зазначили в Нацполіції.

У чоловіка діагностували, набряку головного мозку; відкриту черепно-мозкову травму; перелом кісток черепа; крововилив; забій мозку.

"18-річного хлопця вже затримали. Юнака підозрюють за кримінальною статтею, хлопцю загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі", - додали в Нацполіції.

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