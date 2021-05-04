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На Ровенщине 18-летний парень жестоко убил товарища

4 мая 2021, 18:59
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За расправу парню грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Парень забил доской на смерть друга / Нацполиция

В Ровенской области, в Варашском районе, 18-летний парень отдыхал со знакомым, после чего между парнями возникла ссора. Во время перепалки парень вырвал деревянную доску с забора и избил другого.

"Как следствие – 28-летний знакомый парня погиб из-за многочисленных жестоких травм. Теперь потенциальному нападающему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении Нацполиции.

Инцидент произошел 2 мая, когда ребята отдыхали на берегу местной водоема и употребляли алкоголь. Впоследствии мужчины начали ссориться.

"Тогда 18-летний парень вырвал доску из деревянного забора и агрессивно побил ней 28-летнего знакомого, он нанес множество ударов. Когда парень совершил нападение, он просто развернулся и скрылся с места преступления", - отмечают в полиции.

Как сообщают правоохранители, между односельчанами на протяжении длительного времени были неприязненные отношения.

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"Только утром следующего дня избитого мужчину нашел его отец на том же месте – он проживает неподалеку. Сын был без сознания. Он сразу же вызвал скорую. К сожалению, несмотря на усилия медиков, 28-летний мужчина скончался. Его не удалось спасти из-за множества травм", - отметили в Нацполиции.

У мужчины диагностировали, отек головного мозга; открыто черепно-мозговую травму; перелом костей черепа; кровоизлияние; ушиб мозга.

"18-летнего парня уже задержали. Юношу подозревают по уголовной статье, парню грозит от 7 до 10 лет лишения свободы", - добавили в Нацполиции.

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  • Забил доской на смерть
    Забил доской на смерть Нацполиция
  • Забил доской на смерть
    Забил доской на смерть Нацполиция
  • Забил доской на смерть
    Забил доской на смерть Нацполиция
  • Забил доской на смерть
    Забил доской на смерть Нацполиция

Убийства - о чем ранее сообщал Главред:

  • 27 апреля в полиции сообщили, что 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами.
  • Он нанес многочисленные ножевые ранения родителям и 8-летнему брату, от чего те погибли на месте.
  • В Харькове в воскресенье, 2 мая, в одной из квартир на ул. Дружбы Народов нашли убитыми сожителей – молодого мужчину и девушку.

Ровенщина полиция
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