В Харькове нашли убитыми молодого мужчину и девушку

В Харькове в квартире найдены убитыми молодые люди / УНИАН

В Харькове в воскресенье, 2 мая (отмечалось Воскресение Христово – Пасха), в одной из квартир на ул. Дружбы Народов нашли убитыми сожителей – молодого мужчину и девушку.

Тела в квартире нашла мать мужчины, которая пришла в гости, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

В полиции добавили, что на телах были многочисленные колото-резаные раны.

Погибшему мужчине было 29 лет, а его сожительнице – 24.

В полиции начали производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.

Правоохранители показали снимки, сделанные в квартире, в которой нашли убитыми сожителей. На одном из фото на полу видны капли, похожие на кровь.

В областном центре в квартире найдены убитыми молодые люди / hk.npu.gov.ua

В Харькове в квартире нашли убитыми молодых людей / hk.npu.gov.ua

Напомним, в конце февраля в Харькове на ул. Отакара Яроша убили человека. СМИ писали, что выстрелом в голову убит ювелир. Позже был задержан подозреваемый в совершении преступления.

Справка. В Украине за умышленное убийство человека суд может приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет и даже к пожизненному заключению.