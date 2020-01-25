  1. Главная
  3. Украина

"Мозгами съехать запросто": обнародованы шокирующие детали убийства двух девушек в Киеве

25 января 2020, 07:31

Родители убитых на стличном Подоле девушек рассказали устрашающие подробности издевательства над их дечерями.

Убитых девушек нашли в шкафу
Появились подробности убийства девушек / Информатор

Появились новые жуткие детали жестокого убийства, которое произошло в Киеве на Подоле в начале января.

Родители трагически погибших в Киеве девушек поведали устрашающие детали гибели девушек.

 "Когда мы приехали на идентификацию тела, увидели ужасную картину. Вся голова и лицо дочери были в крови. Левый глаз подбит. Я Маричку узнала сразу. [...] Тело избито, поколото. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, то увидели, что кожа на лице и щеках у нее просто срезана тонким слоем. На ногах и руках тоже срезана кожа. Раны - как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу", - рассказала мать Оксана Цымбалюк в эфире программы Касается каждого.

По словам женщины, некоторые раны напоминали по форме крест - их было около 50. Также девушке перерезали горло.

"На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядывал шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, ее еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем ", - рассказала раздавленная горем женщина.

Отец убитой Марии поделился своими наблюдениями.

"Такое сделать с человеком за час невозможно. Аккуратно срезана кожа с лица и тела. Это могла сделать или аккуратная женщина, или хирург. На шее срезана кожа. На левой руке кожа свисала. На ногах была видна мужская рука - кожу рубили по живому ", - рассказал он.

По его словам, ни одна рана не была смертельной и девушка активно сопротивлялась, о чем свидетельствуют следы на руке.

"Весь живот в ножевых ранах. Под конец они ее, вероятно, держали за волосы, и срезали с мясом в позвонка кожу с волосами. Там нет крупных сосудов, поэтому Маричка еще была жива. Чтобы она не прикрывалась - зрение же у человека бинокулярное, ее пырнули ножом в глаз. Вместо глаза у дочери месиво. Она уже не видела и не могла защищаться. Тогда ее ударили по голове, проломили череп. А потом уже ударили ножом в сердце. У Евы была повреждена шея ", - добавил отец Марии.

Мать убитой 16-летней Евы Лысенко Мария Якубовская рассказала, что ей довелось пережить.

"Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. Сначала мне показали тело Маши. Я бы ее не узнала ", - заплакала женщина.

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски. Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать, кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать. Мы контактировали по телефону. У Маши было много разных интересов, она играла на пианино, любила музыку. Для нас Маричка была лучшей. Без нее жизнь потеряла всякий смысл, в душе полная пустота. Нас нет", - добавила Оксана Цымбалюк.

Отметим, подробности убийства обсуждают в соцсетях. Украинцы шокированы.

"Е*ать , навіть недочитав . Су*а страшно . Тим ублюдків треба "око за око"", - пишет Юра Пастовенский.

"Ублюдков расстрелять или повесить, желательно прилюдно!", считает Игорь Мухин.

"Су*а найти и мучительно долго убивать!!! с такими ублюдками по другому нельзя!!! хочу ихних смертей!!! гореть им в аду и ихним родным!!! ихней жестокости нет предела!!! таких нужно уничтожать без раздумия!!! очень жаль родителей этих девочек!!! это страшно!!! земля им пухом!!!", - добавил Глеб Фокин.

"Боже. Я,навіть недочитала реву це просто жахіття ,якась просто містика ,начебто як ретуал вчиняли ,Я ,навіть неуявляю як це бідні дівчатка таке перенесли поки сердце битись неперестало співчуваю рідним .Бідні діачаточка", - высказалась Лана Дробницкая.

"Как родителям с этим жить?(мозгами съехать запросто зная как умирал ребёнок(Любому родителю читая это физически становится нехорошо... нет слов.. никаких... и веры в Бога в такие моменты нет", - отметила Анна Зайцева.

"Интересно: соседи ничего не слышали? Вообще ничего, ничего!? Это странно! И квартира должна быть вся в крови, или они все застелили полиэтиленом и одели комбинезоны на себя !? Очень странно и непонятно. Хозяйка квартиры договор составляла интересно, там налоги и по базе пробивали арендаторов или та хер с ним . Девочки на что рассчитывали - свинг вечеринка, так одного парня на троих - мало, может там ещё были !?", - вопрошает некто под ником Два Два.

Напомним, ранее сообщалось, хозяйка квартиры в Киеве, где в начале января были обнаружены две убитые девушки, заподозрила неладное, когда обнаружила на балконе наглухо забитый шкаф.

Женщина вместе со своим мужем вскрыла шкаф, где супруги увидели перестановку и снятые полки.

"Он приоткрыл и говорит: ну, иди смотри, что в твоем шкафчике... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены... Какие-то свертки... Я говорю мужу: "Посмотри, что там!". И когда он мне сказал, что там две ножки... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера...", – рассказала хозяйка квартиры.

новости Киева убийство Подол
Сейчас вы просматриваете новость «"Мозгами съехать запросто": обнародованы шокирующие детали убийства двух девушек в Киеве». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:34
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили"
08:25
Коронавирус в Китае продолжает "косить" людей: новое число жертв
07:55
"Вовремя соскочил": от Путина свалил Сурков – будет медитировать
07:31
"Мозгами съехать запросто": обнародованы шокирующие детали убийства двух девушек в Киеве Видео
07:15
"Извращение": жена Морозюка сверкнула грудью и показала, как лизать
06:56
Переизбрание Трампа – приговор Украине мнение
06:16
День студента 2020 – поздравления и привітання з Днем студента круті
05:45
Любитель анальных утех Алексей Панин показал пенис, и сравнил себя с Богом
05:19
Доллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке
05:17
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
04:50
"В обход набсовета": Омелян сообщил подробности скандала с передачей Укрзализныци Германии
04:22
Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами
03:49
В России женщина рухнула с 9 этажа и выжила - шокирующее видео
02:07
Всегда есть под рукой: эксперт назвала альтернативу спортивному инвентарю
01:38
Путин приступил к решению нескольких стратегических задач - дипломат
01:14
Экс-мэр Рейкьявика раскритиковал количество машин в Киеве
01:01
Гончарук пояснил, когда привлекут в Укрзализныцю немецких специалистов Видео
00:50
Китайский Новый год: астролог назвала знаки Зодиака с "огненным успехом"
00:19
25 января – какой сегодня праздник: с Днем студента и Новым годом 2020 Видео
00:05
"Такой жизни у нас еще не было": Кравчук расхвалил президента Зеленского Видео
00:02
Билли Айлиш рассказала, как хотела и не смогла совершить самоубийство
24 января, пятница
23:57
Эксперты Китая оценили негативное влияние коронавируса на экономику
23:51
Разведение сил на Донбассе: в командовании ООС рассказали о новых участках
23:36
Задержан мужчина, угрожавший официантке в пабе Полтавы Видео
23:29
"Это ужасно": Зеленский предупредил об угрозе новой оккупации
23:13
Зеленский пояснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным
23:10
Законный брак: Павлик проговорился, когда пойдет женится на молодой возлюбленной
22:57
В Минэнерго выдали анонс снижения цен на газ: все детали
22:57
Турцию всколыхнуло жуткое землетрясение: есть жертвы и раненые
22:37
Кива отрицает причастность к мужчине, угрожавшему официантке в Полтаве Видео
22:33
Коммунист поймал парнишку: на РосТВ отмутузили друг друга пропагандисты - видео Видео
22:05
Убийство Гандзюк: в Болгарии задержан предполагаемый организатор - фото
21:54
Коронавирус добрался до Франции Видео
21:42
Коронавирус в Киеве: какая клиника будет принимать больных
21:22
Мощный вирус на Android-смартфонах: какие гаджеты под угрозой и как бороться
21:13
ЕС, прощай навсегда: Джонсон подписал судьбоносный документ
21:11
Компания из Катара за 3,4 млрд грн реконструирует порт Николаева
20:42
"Швырял лопату в детей": на Киевщине священник оскорбил и выгнал из церкви мать погибшего "киборга"
20:32
Выяснилось, когда Помпео посетит Украину: с кем встретится
20:31
Сенсация: дата выхода, актеры, сюжет Видео
20:06
В Укроборонпроме назвали причину потрескавшейся брони на БТР Фото
20:00
Рersona non grata: Болгария выставила из страны двоих российских дипломатов - в чем причина
19:43
Путин устанавливет тотальный контроль за гражданами – СМИ
19:36
"Кастрюлеголовые хохлы": в Одессе преподаватель попал под суд за сепаратизм
19:35
Сражаться до конца: медик рассказал, как бороться с коронавирусом
18:58
Биолаборатория в китайском Ухане уже два года изучает опасные вирусы
18:56
УПЛ утвердила изменение графика из-за Евро-2020
18:50
Закрытие центральных станций метро в Киеве: что случилось
18:49
"Виталя – тот, кто убьет тебя нах*й": в Полтаве "знакомый" Кивы набросился с ножом на официанток Видео
18:43
Медикам из Шанхая удалось победить смертельный коронавирус - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять