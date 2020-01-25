"Мозгами съехать запросто": обнародованы шокирующие детали убийства двух девушек в Киеве

Появились подробности убийства девушек / Информатор

Появились новые жуткие детали жестокого убийства, которое произошло в Киеве на Подоле в начале января.

Родители трагически погибших в Киеве девушек поведали устрашающие детали гибели девушек.

"Когда мы приехали на идентификацию тела, увидели ужасную картину. Вся голова и лицо дочери были в крови. Левый глаз подбит. Я Маричку узнала сразу. [...] Тело избито, поколото. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, то увидели, что кожа на лице и щеках у нее просто срезана тонким слоем. На ногах и руках тоже срезана кожа. Раны - как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу", - рассказала мать Оксана Цымбалюк в эфире программы Касается каждого.

По словам женщины, некоторые раны напоминали по форме крест - их было около 50. Также девушке перерезали горло.

"На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядывал шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, ее еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем ", - рассказала раздавленная горем женщина.

Отец убитой Марии поделился своими наблюдениями.

"Такое сделать с человеком за час невозможно. Аккуратно срезана кожа с лица и тела. Это могла сделать или аккуратная женщина, или хирург. На шее срезана кожа. На левой руке кожа свисала. На ногах была видна мужская рука - кожу рубили по живому ", - рассказал он.

По его словам, ни одна рана не была смертельной и девушка активно сопротивлялась, о чем свидетельствуют следы на руке.

"Весь живот в ножевых ранах. Под конец они ее, вероятно, держали за волосы, и срезали с мясом в позвонка кожу с волосами. Там нет крупных сосудов, поэтому Маричка еще была жива. Чтобы она не прикрывалась - зрение же у человека бинокулярное, ее пырнули ножом в глаз. Вместо глаза у дочери месиво. Она уже не видела и не могла защищаться. Тогда ее ударили по голове, проломили череп. А потом уже ударили ножом в сердце. У Евы была повреждена шея ", - добавил отец Марии.

Мать убитой 16-летней Евы Лысенко Мария Якубовская рассказала, что ей довелось пережить.

"Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. Сначала мне показали тело Маши. Я бы ее не узнала ", - заплакала женщина.

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски. Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать, кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать. Мы контактировали по телефону. У Маши было много разных интересов, она играла на пианино, любила музыку. Для нас Маричка была лучшей. Без нее жизнь потеряла всякий смысл, в душе полная пустота. Нас нет", - добавила Оксана Цымбалюк.

Отметим, подробности убийства обсуждают в соцсетях. Украинцы шокированы.

"Е*ать , навіть недочитав . Су*а страшно . Тим ублюдків треба "око за око"", - пишет Юра Пастовенский.

"Ублюдков расстрелять или повесить, желательно прилюдно!", считает Игорь Мухин.

"Су*а найти и мучительно долго убивать!!! с такими ублюдками по другому нельзя!!! хочу ихних смертей!!! гореть им в аду и ихним родным!!! ихней жестокости нет предела!!! таких нужно уничтожать без раздумия!!! очень жаль родителей этих девочек!!! это страшно!!! земля им пухом!!!", - добавил Глеб Фокин.

"Боже. Я,навіть недочитала реву це просто жахіття ,якась просто містика ,начебто як ретуал вчиняли ,Я ,навіть неуявляю як це бідні дівчатка таке перенесли поки сердце битись неперестало співчуваю рідним .Бідні діачаточка", - высказалась Лана Дробницкая.

"Как родителям с этим жить?(мозгами съехать запросто зная как умирал ребёнок(Любому родителю читая это физически становится нехорошо... нет слов.. никаких... и веры в Бога в такие моменты нет", - отметила Анна Зайцева.

"Интересно: соседи ничего не слышали? Вообще ничего, ничего!? Это странно! И квартира должна быть вся в крови, или они все застелили полиэтиленом и одели комбинезоны на себя !? Очень странно и непонятно. Хозяйка квартиры договор составляла интересно, там налоги и по базе пробивали арендаторов или та хер с ним . Девочки на что рассчитывали - свинг вечеринка, так одного парня на троих - мало, может там ещё были !?", - вопрошает некто под ником Два Два.

Напомним, ранее сообщалось, хозяйка квартиры в Киеве, где в начале января были обнаружены две убитые девушки, заподозрила неладное, когда обнаружила на балконе наглухо забитый шкаф.

Женщина вместе со своим мужем вскрыла шкаф, где супруги увидели перестановку и снятые полки.

"Он приоткрыл и говорит: ну, иди смотри, что в твоем шкафчике... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены... Какие-то свертки... Я говорю мужу: "Посмотри, что там!". И когда он мне сказал, что там две ножки... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера...", – рассказала хозяйка квартиры.