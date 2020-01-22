Два тела в шкафу: появились жуткие подробности кровавой резни в Киеве

Выяснились подробности убийства двух девушек в Киеве / lifecity.com.ua

Хозяйка квартиры в Киеве, где в начале января были обнаружены две убитые девушки, заподозрила неладное, когда обнаружила на балконе наглухо забитый шкаф.

Женщина вместе со своим мужем вскрыла шкаф, где супруги увидели перестановку и снятые полки.

"Он приоткрыл и говорит: ну, иди смотри, что в твоем шкафчике... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены... Какие-то свертки... Я говорю мужу: "Посмотри, что там!". И когда он мне сказал, что там две ножки... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера...", – рассказала хозяйка квартиры в эфире ток-шоу Касается каждого.

Она уточнила, что увидела в квартире четыре стакана, четыре окурка, на основании чего можно сделать вывод, что там находились именно четыре человека, однако никаких следов или пятен крови нигде не было.

"Я выскочила с балкона, муж говорит: "Там еще рука!". Я говорю: "Так потрогай, что там может быть". Он говорит: "Ну, оно мягкое!", - добавила она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийстве, которого задержали правоохранители, ранее подозревался в совершении грабежа с насилием.