Тела в шкафу: появились страшные подробности о подозреваемом

Сергей Ксьондзик и Елизавета Бершавская / Киев Оперативный

Правоохранители подтвердили задержание подозреваемых в убийстве двух девушек на съемной квартире на Подоле в Киеве. Так, мужчину задержали на железнодорожном вокзале Одессы по ориентировке.

В пресс-службе Нацполиции Киева сообщили, что с подозреваемыми проводятся следственные действия по части 2 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

По данным ТК Media, подозреваемый Сергей Ксьондзик ранее подозревался в совершении грабежа с насилием. Его дело рассматривал Шевченковский районный суд Львова.

Тогда суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с 24 сентября 2018 года до 22 ноября 2018 года включительно. Позже арест до 21 июля, но после завершения срока ареста обвиняемого выпустили из-под стражи. В октябре 2019 года он обратился с ходатайством о назначении ему бесплатного адвоката.

Кроме того, в мае 2018 год жена Ксьондзика подала на развод, но мужчина не согласился с таким развитием событий. Через суд женщина добилась развода. При этом На 6 февраля 2020 года он должен был явиться на заседание в Шевченковский районный суд Львова по лишению родительских прав.

Помимо этого, у подозреваемого были долги перед банком. 20 марта Ковельский районный суд Волынской области взыскал 62233 гривны задолженности и 1762 гривны судебных расходов. Также в 2018 году его привлекали за вождение в нетрезвом виде.

Как ранее сообщал Главред, владельцы квартиры в Киеве обнаружили изрезанные тела двух девушек. Позже правоохранители озвучили данные подозреваемых в убийстве. По данному факту открыли уголовное производство.