Тела в шкафу: полиция задержали подозреваемых в убийстве двух девушек

Убитые на Подоле в Киеве девушки / informator.ua

Полиция в понедельник, 6 января, задержала подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле в Киеве, чьи тела обнаружили в шкафу на съемной квартире. Отмечается, что правоохранители обнаружили разыскиваемых парня и девушку в Одессе.

По данным ТСН, задержание произведено в 4:40 утра. На данный момент с задержанными проводятся следственные действия. Планируется, что потом им вручат подозрения в совершении преступления, а также будет избрана меры пресечения.

Как ранее сообщал Главред, владельцы квартиры в Киеве обнаружили изрезанные тела двух девушек. Позже правоохранители озвучили данные подозреваемых в убийстве. По данному факту открыли уголовное производство.