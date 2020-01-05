Две жертвы в шкафу: опубликованы фото подозреваемых в жестоком убийстве в Киеве

Подозреваемыми в убийстве двух девушек в Киеве является Ксендзик Сергей Дмитриевич, 1985 года рождения и Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения.

Ксендзик родился в селе Любитов, Ковельского района Волынской области, ранее неоднократно судим. Бершацкая родом из села Липняжки, Добровеличковского района Кировоградской области.

Оба подозреваемых покинули места проживания. При наличии какой-либо информации полиция просит обращаться по линии 102.

Напомним, ранее стали известны подробности жуткого убийства в Киеве.