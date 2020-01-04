Два тела в шкафу: стали известны подробности жуткого убийства в Киеве

Убитыми оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко / informator.ua

По факту умышленного убийства двух девушек в одной из квартир на улице Кирилловской в Киеве открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, в 16:20 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханных тела.

Личности погибших правоохранителями установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как добавляет Информатор, убитыми оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. О пропаже девушек заявили еще 2 января.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тела жертв нашли на балконе в шкафу.