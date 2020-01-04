Резня в Киеве: на Подоле жестоко расправились с двумя девушками - СМИ

Одной из жертв оказалась несовершеннолетняя / informator.ua

В субботу, 4 января, в Подольском районе Киева по улице Кирилловской 127 в квартире были найдены два трупа. Одно из тел было связано скотчем

Как сообщает Информатор, хозяйка квартиры пришла принимать жилье у арендаторов и нашла в шкафу трупы двух девушек. Одной из жертв оказалась несовершеннолетняя.

Отмечается, что ранее обе девушки объявлены в полиции, как пропавшие, со 2 января. Их тела были связаны и все изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений, подчеркивается в материале.

Хозяйка сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать ее 4 января. Одной из убитых, предварительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Однако парня на месте не было, сказано в сообщении.

/ informator.ua

Полицейские событие не комментируют только говорят, что это действительно было убийство. Тела жертв нашли на балконе в шкафу. По неподтвержденной информации, хозяйка квартиры получила сообщение от парня, который арендовал жилье, что они освободят жилье раньше срока. Когда женщина приехала за ключами, обнаружила трупы, добавляет ТСН.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Виннице арестовали добровольца АТО, подозреваемого в двойном убийстве.