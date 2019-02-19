Забил молотком экс-девушку с матерью: в Житомире произошло жуткое убийство - опубликовано фото, видео

В минувшую субботу, 16 февраля, приблизительно в 08.30, во дворе частного дома в Житомире обнаружили убитыми двух женщин — 41-летнюю Ирину Карпец и ее 21-летнюю дочь Анжелику.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по Житомирщине. По данным ведомства, у обеих убитых оказались раздроблены черепа - по всей видимости, молотком. По словам соседей, незадолго до трагедии они слышали крики и ругань во дворе семьи Карпец. Одна из свидетельниц утверждает, что видела, как там с молотком в руке бегал мужчина и кого-то разыскивал.

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"Мы уже объявили в розыск 26-летнего жителя Житомира Василия Подорожнего. Нам известно, что этот парень некоторое время встречался с девушкой, которая позже была найдена убитой. К тому же у них незадолго до этих событий был скандал. Василия Подорожнего 16 февраля утром видели и соседи, когда он убегал через огород. На месте преступления оперативники обнаружили шапку, которая принадлежит Василию", − заявила пресс-офицер полиции Житомирщины Алла Ващенко.

Расследование продолжается.

Василий Подорожний / Соцсети

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