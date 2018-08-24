На известном курорте в канализации нашли зверски убитую женщину

В люке обнаружили тело женщины / Фото: Факты

В Миргороде в центре курорта в колодце канализационного коллектора обнаружили тело 37-летней местной жительницы.

"Женщину изнасиловали и убили, а тело сбросили в канализационный колодец в центре курорта, где всегда довольно многолюдно", — сообщает издание "Факты" со ссылкой на Нацполицию.

Близкие погибшей о пропаже сообщили в полицию 18 августа. В результате следственных действий стражи порядка выяснили, что накануне гибели женщина провела вечер в одном из местных кафе. Убийство произошло после 23:00, когда жертва преступника покинула заведение.

Тело женщины 23 августа в канализационном люке обнаружил мастер тепловых сетей. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого: это, по версии следствия, 31-летний житель Миргорода, проходивший испытательный срок на должности охранника курорта.

У погибшей сиротой осталась 17-летняя дочь, которую она воспитывала одна.

Напомним, в Виннице 21 августа в людном месте тремя выстрелами в спину убили 32-летнюю женщину. В полиции обнародовали видео с вероятным подозреваемым.