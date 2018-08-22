Подробности резонансного убийства женщины в Виннице: появилось видео с подозреваемым

У Виталины осталась шестилетняя дочь Варвара / Фото: Facebook/Виктория Никитюк

По подозрению в убийстве 32-летней винничанки Виталины Плахотнюк Управление уголовного розыска ГУ Нацполиции в Винницкой области разыскивает мужчину, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Мы опрашиваем всех, в том числе и бывшего мужа, друзей и коллег погибшей. Пока преступник не установлен", - сказали в пресс-службе полиции в комментарии Обозревателю.

В полиции пока не называют версии преступления, а лишь просят всех, кому что-либо известно о данном жестком убийстве, связаться с сотрудниками полиции.

/ Фото: Нацполиция

Брат погибшей, Ярослав Петрушевец, заявил, что родственники никого не подозревают.

"У нас большое горе, мы в растерянности. Мы никого не обвиняем в убийстве, а пытаемся найти всех, кто что-то видел или знает", — отметил он.

Местные жители в соцсетях пишут, что в убийстве виновен муж и его якобы уже даже задержали.

/ Фото: скрин Facebook

Экс-супруг погибшей винничанки Юрий работает логистом в фирме по продаже торгового оборудования и бытовой техники. По словам его знакомого, мужчина — спокойный и тихий, "божий одуванчик".

"Он на этой фирме два года уже работает, никого пальцем не тронул. И в тот день, утром, когда произошло убийство, он был на работе, все могут это подтвердить. Вчера, во вторник, он был в отделении полиции, сегодня его на работе нет и телефон отключен", — говорит он.

Напомним, в Виннице 21 августа в людном месте тремя выстрелами в спину убили 32-летнюю женщину.