Винница в шоке из-за жестокого убийства молодой женщины

Виталину расстреляли в людном месте / Фото: Facebook/Виктория Никитюк

В Виннице 21 августа в людном месте расстреляли 32-летнюю женщину.

"Убийство, которое произошло около десяти утра на Привокзальной, шокировало всю Винницу. Буквально в нескольких метрах от железнодорожных путей и автобусной остановки нашли мертвой 32-летнюю Виталину Плахотнюк. Известно, что преступник стрелял трижды", – написала в Facebook журналист Виктория Никитюк.

По словам автора поста, родственники не могут понять мотивов преступника: порядочная и спокойная Виталина была из обычной семьи, работала бухгалтером за скромную зарплату, разведена, воспитывала 6-летнюю дочь Варвару, которая идет в первый класс.

Место убийства / Фото: Facebook/Виктория Никитюк

"В это августовское утро Виталина, как всегда, собиралась на работу. Приготовила завтрак и поцеловала дочь. Около 9:20 вышла из дома и направилась к остановке, которая находится на переезде улиц Привокзальная — Ясная. Но в нескольких метрах от железнодорожных путей какой-то изверг трижды выстрелил в Виталину и убежал… Она погибла на месте", – сообщила Никитюк, отметив, что преступник не забрал ни телефон, ни деньги, ни ценности.

Журналист пишет, что женщину застрелили в весьма людном месте, однако свидетелей пока не нашли.

Напомним, в Киеве мужчина ударил ножом в шею своего знакомого и скрылся, пострадавший умер в машине скорой помощи.