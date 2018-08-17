Удар ножом в шею. В Киеве жестоко убит мужчина, фото и видео с места преступления

В Киеве жестоко убили мужчину / kyiv.npu.gov.ua

В четверг, 16 августа, вечером в Святошинском районе Киева мужчина ударил ножом в шею своего знакомого и скрылся, пострадавший умер в машине скорой помощи.

Преступление совершено на бульваре Кольцова, возможный злоумышленник задержан, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

"… сначала мужчины распивали спиртное, а потом один из них ударил знакомого ножом в шею", — отметили в ведомстве.

По словам начальника Святошинского управления полиции Владимира Ткаченко, убит 30-летний черкащанин, который в Киеве нигде не работал и не имел постоянного места жительства, а по подозрению в убийстве задержан 41-летний уроженец Николаева (уже привлекался к административной ответственности).

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В Киеве жестоко убили мужчину / kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 12 августа вечером в Шевченковском районе Киева трое злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшение и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot.