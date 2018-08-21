"Хотел заменить голову". СМИ узнали о жутком убийстве в Лукьяновском СИЗО

В Лукьяновском СИЗО мужчина убил сокамерника, узнали СМИ / УНИАН

В Киеве в санчасти Лукьяновского следственного изолятора мужчина убил своего сокамерника — ударил фрагментом оконной рамы по голове.

Злоумышленник объяснил поступок тем, что хотел заменить человеку голову, поскольку увидел на ней кровь, сообщил УНИАН источник в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

"Инцидент произошел в палате (санчасти), где содержатся люди с признаками психических расстройств. Один мужчина нанес удар другому фрагментом оконной рамы по голове", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО взбунтовались осужденные бывшие бойцы добровольческого батальона "Торнадо". Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что экс-"торнадовцы" хотели устроить массовые бесчинства.