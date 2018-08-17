Экс-бойцы добробата "Торнадо" / "ТСН"



Украинский главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о том, что во время обысков в камере Лукьяновского следственного изолятора в Киеве, в которой содержались бывшие бойцы добровольческого батальона "Торнадо", были найдены планов организации "массовых бесчинств".

Такую информацию Матиос озвучил эфире "Радио НВ".

Помимо бутылок со спиртными напитками, смартфонов и мобильных телефонов, взрывчатых веществ, по словам главного военного прокурора, в камере бывших "торнадовцев" были найдены "бухгалтерия и записи в виде планирования, организации и управления массовыми бесчинствами не только в зоне нахождения осужденных торнадовцев, но и за пределами помещения, то есть в Киеве, а также на территории Украины".

Матиос также утверждает, что в этих планах четко была расписана роль каждого предполагаемого участника беспорядков, которые планировались в угоду определенным политическим силам.

"Кроме этого, бухгалтерский журнал расходов этих осужденных удивил цинизмом: прогулка по коридору, вызовы для утоления никчемных и нелюдских плотских утех. Все это было оцифровано и написано, кому было передано", - подытожил главный военный прокурор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшие бойцы добровольческого батальона Торнадо взбунтовались в Лукьяновском СИЗО. Бунт был подавлен с помощью спецназа. Позднее в Минюсте Украины заявили о том, что "торнадовцам" помогли сотрудники следственного изолятора, а в Сети появились фотографии вещей, который были обнаружены в камере, где содержались бывшие "добробатовцы".