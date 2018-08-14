Обнародовано видео штурма "торнадовцев" спецназом в Лукьяновском СИЗО

Заключенных, забаррикадировавшихся в камерах, "выкуривали" как в кино / Стас Карпов ФБ

В сети появилось новое видео событий в Лукьяновском СИЗО Киева, где экс-бойцы расформированной роты МВД "Торнадо" устроили бунт.

Несколькими видео штурма силовиками камеры в Лукьяновском СИЗО, где содержались бывшие "торнадовцы", обнародовал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"На видео - слышно разрывы самодельных гранат. Чтобы избежать масштабного пожара правоохранители вынуждены были тушить пламя от взрыва гранат и заливать водой расплесканный торнадовцамы бензин", - отметил Лысенко.

Читайте такжеПоявились фотографии вещей, которые изъяли в бывшей камере "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗОНапомним, в киевском Лукьяновском СИЗО взбунтовались осужденные бойцы добровольного подразделения "Торнадо"; экс-комбата Руслана Онищенко попытались изолировать от остальных, и развести добробатовцев по разным изоляторам, на что "торнадовцы" ответили неповиновением, забаррикадировались в камере и оказали сопротивление сотрудникам СИЗО.

В июне 2015 года стало известно о задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.