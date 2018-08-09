Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО

Торнадовцы в СИЗО удерживали свою камеру / Стас Карпов ФБ

В киевском Лукьяновском СИЗО взбунтовались осужденные бойцы добровольного подразделения "Торнадо"; экс-комбата Руслана Онищенко попытались изолировать от остальных, и развести добробатовцев по разным изоляторам, на что "торнадовцы" ответили неповиновением, забаррикадировались в камере и оказали сопротивление сотрудникам СИЗО.

На своей странице в Facebook Стас Карпов опубликовал видео непосредственно из камеры, где сейчас находятся бойцы «Торнадо».

Под Лукьяновскимм СИЗО собрались активисты, хотевшие поддержать бойцов "Торнадо". Все подходы к зданию СИЗО заблокировали силы полиции.

Позднее стало известно, что заключенных бойцов «Торнадо» все-таки вывезли из Лукьяновского СИЗО в автозаках в неизвестном направлении. Об этом сообщила на своей странице в Facebook активистка Анна Синькова.

На записи видно, что активисты, собравшиеся под главным входом в СИЗО в поддержку «Торнадо», пытались блокировать автозаки, но их оттеснили правоохранители.

Читайте такжеОглашен приговор экс-бойцам "Торнадо", опубликованы фото из зала судаНапомним, в июне 2015 года стало известно о задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.