Удары бутылкой. В Харькове мужчина убил продавщицу, фото с места преступления

В субботу, 14 апреля, в Основянском районе Харькова в магазине произошел конфликт между мужчиной и продавщицей, злоумышленник схватил бутылку и несколько раз ударил женщину по голове, пострадавшая умерла.

Нападавший забрал из кассы около 600 гривень и скрылся, но его оперативно задержали, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 42-летнего жителя города Люботин.

Продавщицу — 55-летную женщину — после ударов в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако она скончалась из-за кровопотери. Начаты производства по п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в городе Белая Церковь Киевской области женщина избила сына, мочившегося в кроватку. Ребенок от полученных побоев впал в кому, а позже скончался. Узнать больше об инциденте можно здесь.