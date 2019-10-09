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В Виннице арестовали добровольца АТО, подозреваемого в США в двойном убийстве

9 октября 2019, 08:04

Власти США настаивают на экстрадиции Крейга Лэнга – в Штатах его разыскивают по подозрению в двойном убийстве.

Крейг Лэнг
Крейг Лэнг  будет пребывать под арестом в течение  60 суток / Фото radiosvoboda.org

Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения для американца Крейга Лэнга, принимавшего участие в АТО в рядах Правого сектора и Вооруженных сил Украины. В соответствии с решением суда, принятом 8 октября, гражданин США будет пребывать под арестом в течение  60 суток.

Таким образом, Винницкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому подозреваемый должен был находиться под домашним арестом. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационной инстанции, передает Радио Свобода. При этом власти США настаивают на экстрадиции Лэнга – в Штатах его разыскивают по подозрению в двойном убийстве.

Военнослужащий США отставке Крейг Лэнг принимал участие в операциях Армии США в Ираке и Афганистане. В Украину Лэнг прибыл в 2015 году, вступил в ряды добровольческого подразделения Правый сектор, больше года провел на фронте. Позже Лэнг подписал контракт с ВСУ. Несколько месяцев он служил на передовой, принимал участие в боях на Светлодарской дуге, затем уволился из армии.

В США Лэнга разыскивают по подозрению в убийстве  пожилой супружеской пары. Американские следователи считают, что вместе с сообщником Лэнг разместил в интернете объявление о продаже оружия. На  предложение откликнулась супружеская пара. Во Флориде на месте совершения покупки супруги были застрелены. Следствие считает, что их убили Лэнг и его приятель, чтобы завладеть деньгами – у жертв были с собой три тысячи долларов наличными. По данным ФБР, деньги нужны были подозреваемым для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали воевать против правительственных войск. Лэнг, в свою очередь, отрицает все предъявленные обвинения.

Напомним, в Италии бывшего заместителя командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого Виталия Маркива суд приговорил к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для украинца наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

Как известно,  Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года. Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года.  Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области. В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

АТО США Винница новости Украины Крейг Лэнг
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