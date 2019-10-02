Ветеран АТО раскрыл опасный и коварный план Путина по захвату Украины

Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин и Российская Федерация планирует отторгнуть от Украины шесть областей благодаря проведению широкомасштабной военной агрессии.

Убежденность в этом высказал офицер запаса, ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, сообщает Обозреватель.

"Планы, которые ставит перед собой Россия на среднесрочную перспективу – присоединение Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Запорожской и Одесской областей", – написал Гай.

Он утверждает, что Кремль стремится к развалу Украины с насильственным включением в новое "Союзное" гособразование некоторых украинских регионов.

"В 2014-м у русских не получилась Новороссия, потому что не были готовы. Сейчас же они фактически готовятся к возможной военной агрессии, причем, к очень мощной", – подытожил Гай.

Напомним, ранее Мирослав Гай рассказал, как трудятся украинские партизаны в ОРДЛО. До этого он утверждал, что Кремль и Владимир Путин готовит вторжение в Украину на 2020 год.



