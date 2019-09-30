"Готовы сопротивляться": ветеран АТО рассказал, как трудятся украинские партизаны в ОРДЛО

Мирослав Гай / Главред

По словам волонтера и ветерана АТО Мирослава Гая, диверсии на временно оккупированных районах Донбасса периодически устраиваются патриотами Украины.

Именно таким образом он прокомментировал недавнюю попытку подрыва моста в Луганске и пожаре на складе боеприпасов в Донецке, сообщает Обозреватель.

По мнению Гая, сходу озвучить точнейшие причины взрывов в ОРДЛО нельзя, в этих районах Донбасса реально существует проукраинское движение.

"Есть люди, которые не могут смириться с потерей дома. Которые понимают, что идет агрессия РФ. Которые готовы сопротивляться. Это нормально для страны, где идет война", – подытожил он.

Напомним, ранее Гай утверждал, что президент РФ Владимир Путин готовит вторжение в Украину на 2020-й. До этого он рассказал, станет ли реальностью эскалация военного конфликта Украины и России.