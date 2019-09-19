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Российская "гуманитарка не доедет": в Луганске подорвали мост

19 сентября 2019, 12:03

Оккупанты поручили усилить охрану стратегически важных объектов.

Бетонные конструкции были частично разрушены / Фото Telegram-канал Дежурный по Донбассу

В оккупированном Луганске прогремел взрыв – в городе пытались подорвать мост, по которому должен был проехать гуманитарный конвой из России.

"Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв", - цитируют представителя террористов Игоря Корнета российские СМИ.

"Правительство" оккупированного Луганска поручило усилить охрану стратегически важных объектов.

В Сети появились первые фото взрыва. Кадры с поврежденными опорами моста опубликовали в Telegram-канале Дежурный по Донбассу.

Фото Telegram-канал Inside Donetsk
мост
Фото РИА Новости

Также росСМИ сообщают, что гумконвой зашел на территорию самовпровозглашенной "ЛНР" по другому пути. 

Напомним, ранее в Сеть слили новое видео момента взрыва, в котором погиб 42-летний патрон "ДНР" Александр Захарченко.

Россия мост взрыв Луганск терористы новости Украины
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