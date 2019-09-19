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"Без единого выстрела": в МВД рассказали о штурме на мосту Метро

19 сентября 2019, 00:27

Попытки провести переговоры не увенчались успехом.

  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко
  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко
  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко
  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко
  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко
  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко
  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко
  • Штурм моста Метро Фото: Facebook/Артем Шевченко

Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко поделился деталями спецоперации по задержанию 42-летнего Алексея Белько, который захватил мост Метро через реку Днепр в Киеве и грозился его взорвать.

"Две группы КОРДа под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины, лечь на дорогу и задержали без единого выстрела", - пишет Шевченко в Facebook.

По словам силовика, решение о штурме было принято после неудачных попыток договориться с захватчиком. Силовое задержание начали реализовывать, поскольку состояние злоумышленника было оценено, как неадекватное, и на улице начиналась темная пора суток.

В это время все выезды с моста Метро были перекрыты бронетехникой и "ежами". С воздуха за действиями мужчины наблюдали дроны, движение по Днепру блокировала водная полиция.

По словам представителя МВД, на мосту обнаружили тубус от гранатомета, охотничье оружие, нарезной карабин и пистолет.

Читайте такжеСнайпер ВСУ и дезертир: что известно о захватчике моста Метро в КиевеШевченко также подтвердил, что задержанный - бывший военный и профессиональный стрелок. Летом 2019 года он добровольно сдал в полицию взрывчатку и патроны. Кроме того, подозреваемый до штурма выстрелил в наблюдательный дрон, который упал в реку.

В связи с этой информацией полиция имела все основания считать, что машина могла быть начиненной взрывчаткой.

"Последствия подрыва машины со взрывчаткой на мосту метро представить было сложно. Существовала также опасность, что он продолжит движение вперед в направлении левого берега в жилые кварталы, где возникла бы угроза киевлянам", - добавил он.

Как сообщают журналисты ТСН, причиной подготовки в теракту стала неразделенная любовь. Когда полиция пыталась со злоумышленником договориться, мужчина требовал позвонить девушке, возможно, бывшей жене, с которой был в процессе развода, однако беседой с возлюбленной он остался недоволен.

"Он хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку, больше никаких требований не было - решили его задерживать", - говорит глава Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко. 

Проживал Белько в Киеве. Одну квартиру, в хрущевке в Соломенском районе столицы, после развода оставил экс-супруге, в ней сейчас проживают квартиранты. Жил мужчина во второй своей квартире - на улице Кубанской Украины, что на Лесном массиве. В обеих квартирах полиция провела обыски. Захватчику моста Метро грозит пожизненное заключение.

Опубликовано Iaroslav Trakalo Среда, 18 сентября 2019 г.

Главредсобрал всю информацию, которая известна на данный момент, об угрозе взрыва злоумышленником моста Метро в Киеве.

мост Артем Шевченко новости Украины
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