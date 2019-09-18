Захват моста Метро: все, что известно о террористе и его требованиях

В среду, 18 сентября, неизвестный мужчина захватил мост Метро. Он был обвязан проводами и украинским флагом и угрожал, что подорвет мост.

Он вышел из машины, резко остановившись и перекрыв движение на мосту. После того, как мужчина покинул салон авто, он начал стрелять в воздух. Свидетели говорят, что прозвучало четыре или пять выстрелов.

По неподветржденным данным, в сумке у незнакомца также находится приклад, а в руках - предположительно самодельное взрывное устройство.

Полиция перекрыла въезд и выезд из-за того, что мост Метро заминировали.

На месте работают взрывотехники, КОРД, патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы. Также на мосту метро появились снайперы готовые к атаке террориста.

Полиция начала стягивать спецтехнику.

На место приехал глава МВД Арсен Аваков.

Кроме того, на место прибыл БТР, на который водрузили украинский флаг - для переговоров с мужчиной.

Полиция квалифицирует действия мужчины как подготовку к теракту. По словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, правоохранители проводят специальную полицейскую операцию. На месте происшествия находятся представители всех служб.

Руководитель отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что в столице введен оперативный план. Около моста находится все руководство столичной полиции.

Кто захватил мост Метро

На данный момент официальных данных о захватившем мост Метро нет, но по неофициальным данным это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Сейчас по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.

Что касается требований мужчины, то они являются политическими и больше походят на провокацию: по неподтвержденным данным, террорист требует "прекратить капитуляцию". Более подробной информации пока нет.

Официальную информацию полиция не предоставляет, обещая рассказать все подробности только после разрешения инцидента