В Киеве неизвестный мужчина "взял в заложники" мост Метро

Мужчина угрожает взорвать мост в Киеве / фото Обозреватель

Движение киевского метро по красной ветке в среду, 18 сентября, ограничили, из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена в Facebook.

Отмечается, что поезда курсируют между станциями Академгородок до Арсенальная.

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Киев.Оперативный сообщил что, на мосту Метро остановился автомобиль, водитель которого вышел с сумкой, с торчащими проводами, а в руке он держит "какие-то кнопки". При этом мужчина угрожает все взорвать. В связи с этим мост Метро перекрыт в обе стороны, а в Киеве объявлен план-перехват.

Внештатная ситуация привела к давке в столичном метрополитене.

Стоит отметить, что из-за перекрытия одного из главных мостов Киева центр столицы сковали пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Напомним, что ранее в киевском метро очевидцы заметили парня в одежде немецких офицеров СС.