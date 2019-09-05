"Маленький фюрер": в киевском метро заметили парня с черепом и свастикой на одежде

В сети предположили, что парень снимается в кино

В киевском метро очевидцы заметили парня в одежде немецких офицеров СС.

Видео появилось на странице в Facebook Киев Оперативный. В ролике видно, как парень в черной парадной форме немецких офицеров со свастикой на левом рукаве. В руках он держал реквизитный череп.

"Маленький фюрер в киевском метро", - коротко подписан ролик.

В сети предположили, что пассажир метро снимается в кино, либо участвует в театральной постановке. Но вот почему он не переоделся и спустился в подземку в таком обличии – никто обьяснить не сумел.

"Ему не 3 года, что напялили то иносим. Прекрасно осознает,что делает. Понятно,что это не повседная одежда, но китель мог бы и снять. Дак и уголовная ответственность есть за нацистскую символику", "Кино снимают на Подоле!", "Неделя моды в Киеве- ничего не сделаешь", "Ну подумаешь, человек вживается в роль. Может, у него съемки на носу", "Все, в России праздник, на всех каналах раструбят!", "Хз, театральный движ какой-то, попутно промчаться, чтобы у людишек побомбило", - писали юзеры.

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