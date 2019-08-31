"Часами можно смотреть": в Сеть слили видео убийства Захарченко с неожиданного ракурса

В Сети появилось новое видео гибели Александра Захарченко / Reuters

Ровно год назад, 31 августа 2018 года, 42-летний главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при мощном взрыве в известном среди террористов кафе Сепар на улице Пушкина в Донецке, которое находилось в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко.

Вчера, 30 августа, в Сеть слили новое видео момента убийства Захарченко.

"Донецк, запись с камеры наблюдения в момент гибели Захарченко 31/08/18, вроде не видел её раньше", — написал блогер Necro Mancer в Twitter и опубликовал видео.

В комментариях под видео люди отметили, что это видео можно часами смотреть.

#Донецк, запись с камеры наблюдения в момент гибели #Захарченко 31/08/18, вроде не видел её раньше pic.twitter.com/EyozQtmh5f — Necro Mancer (@666_mancer) 30 серпня 2019 р.

"Яка краса, годинами можно дивитись! А тьола, яка за захаром заходила теж вже з кобзоном співає?", - спросил пользователь Сети.

"Батю выводи!" - кричат. А надо было кричать: "Неси совок и веник - батю собирать будем", - высказался пользователь Сети под ником Серпанок.

"Такое классное мероприятие организовали в прошлом году. Вот бы и в этом что-то подобное придумали", - сказала некто Яблонька.

Жаль не было камеры на голове Захарченко", - посетовал Дмитрий.

Читайте такжеГиркин сделал неожиданное заявление об убийстве главаря "ДНР" ЗахарченкоНапомним, ранее были раскрыты любопытные детали смерти Захарченко. В частности, кафе "Сепар", где умер Захарченко, скорее всего заминировали в ночь, когда заведение "по счастливой случайности" не поставили на сигнализацию. При этом охрана главы боевиков на этот факт никак не отреагировала. А записи с камер видеонаблюдения в "Сепаре" якобы не могли найти почти месяц.

Более того, за несколько дней до взрыва кафе на наличие взрывчатки проверяла та самая смена охраны, которая была с Захарченко и во время взрыва. Бомба с активацией через камеру или телефон могла из-за перебоев техники не сработать.