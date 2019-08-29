"Предатели из ближнего круга": раскрыты любопытные детали смерти Захарченко

Александр Захарченко был убит при пособничестве своей охраны, считают эксперты.
Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко было бы сложно провернуть без помощи представителей его личной охраны.
"Наши источники уверены, что без предателей в личной охране это убийство было не осуществить", — сообщил Telegram-канал Baza.
"Расписание объекта, его личные и деловые контакты, привычки — всей этой информацией обладают личники. И при подготовке покушения их могут привлечь — купив или заставив работать при помощи шантажа", — отметил один из силовиков.
В частности, кафе "Сепар", где умер Захарченко, скорее всего заминировали в ночь, когда заведение "по счастливой случайности" не поставили на сигнализацию. При этом охрана главы боевиков на этот факт никак не отреагировала.
Читайте также"Захерастская площадь": В Сети троллят боевиков "ДНР" из-за "увековечивания" Захарченко"В этот раз доклад не прошел — либо же прошел, но кто-то в руководстве охраны… сделал так, чтобы дальше него информация не ушла. В результате кафе оставалось незащищенным от проникновения несколько часов. Не исключено, что именно в ту ночь и заложили взрывчатку", — пояснил источник канала в так называемом "МВД".
А записи с камер видеонаблюдения в "Сепаре" якобы не могли найти почти месяц.
Более того, за несколько дней до взрыва кафе на наличие взрывчатки проверяла та самая смена охраны, которая была с Захарченко и во время взрыва. Бомба с активацией через камеру или телефон могла из-за перебоев техники не сработать.
При этом во время взрыва блокиратор сигналов сотовой связи был отключен, а один из охранников сразу после взрыва бежал от места происшествия вместо того, чтобы как и его коллеги, кинуться внутрь.
Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.
А вот одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ликвидации Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим причастность к убийству украинских спецслужб он исключил.