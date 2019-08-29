"Предатели из ближнего круга": раскрыты любопытные детали смерти Захарченко

Раскрыты любопытные детали смерти Захарченко / ДАН

Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко было бы сложно провернуть без помощи представителей его личной охраны.

"Наши источники уверены, что без предателей в личной охране это убийство было не осуществить", — сообщил Telegram-канал Baza.

"Расписание объекта, его личные и деловые контакты, привычки — всей этой информацией обладают личники. И при подготовке покушения их могут привлечь — купив или заставив работать при помощи шантажа", — отметил один из силовиков.

В частности, кафе "Сепар", где умер Захарченко, скорее всего заминировали в ночь, когда заведение "по счастливой случайности" не поставили на сигнализацию. При этом охрана главы боевиков на этот факт никак не отреагировала.

Читайте также"Захерастская площадь": В Сети троллят боевиков "ДНР" из-за "увековечивания" Захарченко"В этот раз доклад не прошел — либо же прошел, но кто-то в руководстве охраны… сделал так, чтобы дальше него информация не ушла. В результате кафе оставалось незащищенным от проникновения несколько часов. Не исключено, что именно в ту ночь и заложили взрывчатку", — пояснил источник канала в так называемом "МВД".

А записи с камер видеонаблюдения в "Сепаре" якобы не могли найти почти месяц.

Более того, за несколько дней до взрыва кафе на наличие взрывчатки проверяла та самая смена охраны, которая была с Захарченко и во время взрыва. Бомба с активацией через камеру или телефон могла из-за перебоев техники не сработать.

При этом во время взрыва блокиратор сигналов сотовой связи был отключен, а один из охранников сразу после взрыва бежал от места происшествия вместо того, чтобы как и его коллеги, кинуться внутрь.

Напомним, Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.

А вот одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ликвидации Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим причастность к убийству украинских спецслужб он исключил.