В Италии начали судить нацгвардейца Маркива, обвиняемого в убийстве

В пятницу, 6 июля, в итальянском городе Павия стартовал суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Сторона обвинения утверждает, что именно он причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск, что на Донетчине.

Потерпевшими по делу судьи признали семью фоторепортера, "Федерацию итальянской прессы" и "Ассоциация журналистов Ломбардии". Как считают представители защиты Маркива, в июле пройдут несколько только заседаний, а во всей своей полноте судебный процесс продолжится не раньше осени.

Напомним, Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета прошлого года.