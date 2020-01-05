Дверцы шкафа с телами закрутили винтами: всплыли подробности в деле о двойном убийстве в Киеве

Подозреваемые в убийстве на Подоле сняли квартиру на несколько суток / Скриншот

Владельцы квартиры в Киеве, в которой обнаружили тела двух убитых девушек, рассказали подробности о своих последних постояльцах.

Они подчеркнули, что подозреваемые сняли квартиру на несколько суток и тщательно маскировали следы двойного убийства.

Как отметили хозяева квартиры по телефону ТСН, 34-летний мужчина с 20-летней девушкой снял квартиру 31 декабря, а после Нового года срок аренды он попросил продлить, но накануне прислал сообщение, что срочно съезжают.

"Больше на звонки не отвечали. Дом, говорят хозяева, был прибран. Но дверцы шкафа на балконе закручены винтами. Когда владельцы квартиры их открыли, наткнулись на тела девушек", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДве жертвы в шкафу: опубликованы фото подозреваемых в жестоком убийстве в Киеве

В материале также уточняется, что пара подозреваемых, которую уже объявили в розыск, вероятнее всего после преступления успела уехать из Киева.

Напомним, ранее стали известны подробности жуткого убийства в Киеве.