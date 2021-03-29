Тело нашли в канаве: в Киеве похитили и убили общественного активиста

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к совершению преступления.
В Киеве из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца. Тело оставили в канаве на Киевщине. Трое подозреваемых в совершении преступления задержаны.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, поздно вечером 24 марта подозреваемые, находясь в квартире 37-летнего активиста на Печерске, около часа удерживали его против воли и били. После этого мужчину в полубессознательном состоянии силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже об исчезновении в полицию заявили близкие потерпевшего.
"В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили похищенного мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области", — сообщили в прокуратуре.
В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено.
Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.
Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей.
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