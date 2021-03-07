Стала известна возможная причина убийства полицейской в Киеве

Убийство полицейской в Киеве могло произойти из-за внезапного конфликта / УНИАН

Убитая в Киеве полицейская – 37-летний старший инспектор одного из департаментов Нацполиции, а возможная злоумышленница – жительница столицы, одногодка жертвы и ее знакомая.

Предварительная причина убийства – внезапный конфликт, сообщила в Telegram Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре добавили, что на теле жертвы эксперты нашли многочисленные колото-резаные раны и травмы.

"...на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении... преступления…", – отметили в ведомстве.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Одна из главных версий следствия – убийство на почве личной неприязни, сообщает Страна со ссылкой на сведения источников в МВД.

Убийство в Киеве сотрудницы полиции – что нужно знать

В Дарницком районе Киева 7 марта около 3 часов утра на ул. Бажана нашли убитой женщину. Позже СМИ узнали, что жертва имела при себе удостоверение сотрудника полиции.

Журналист Виталий Губин поделился, что на теле женщины обнаружили свыше 40 ножевых ранений. По его данным, погибла Святослава Петрова, которая занимала пост старшего инспектора Департамента киберполиции.

Журналист сообщил, что в столице убита Святослава Петрова / facebook.com/no.novoyaz