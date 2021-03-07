Стала известна возможная причина убийства полицейской в Киеве

Убийство в Киеве мог спровоцировать внезапный конфликт, сообщили в прокуратуре.
Убитая в Киеве полицейская – 37-летний старший инспектор одного из департаментов Нацполиции, а возможная злоумышленница – жительница столицы, одногодка жертвы и ее знакомая.
Предварительная причина убийства – внезапный конфликт, сообщила в Telegram Киевская городская прокуратура.
В прокуратуре добавили, что на теле жертвы эксперты нашли многочисленные колото-резаные раны и травмы.
"...на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении... преступления…", – отметили в ведомстве.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Одна из главных версий следствия – убийство на почве личной неприязни, сообщает Страна со ссылкой на сведения источников в МВД.
Убийство в Киеве сотрудницы полиции – что нужно знать
- В Дарницком районе Киева 7 марта около 3 часов утра на ул. Бажана нашли убитой женщину. Позже СМИ узнали, что жертва имела при себе удостоверение сотрудника полиции.
- Журналист Виталий Губин поделился, что на теле женщины обнаружили свыше 40 ножевых ранений. По его данным, погибла Святослава Петрова, которая занимала пост старшего инспектора Департамента киберполиции.
- Позже в полиции сообщили, что задержана возможная злоумышленница. По сведениям полицейских, жертва и задержанная дружили.