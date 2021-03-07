В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа / УНИАН

Жестокое убийство произошло ночью в Киеве. В Дарницком районе на улице Бажана нашли труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти.

Сообщение о том, что на улице обнаружили труп женщины, поступило в полицию около 03:00. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы, сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает издание "Информатор Киев", при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока не известно. Полиция на месте происшествия ничего не комментирует.

О каких убийствах сообщалось ранее: