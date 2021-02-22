Стало известно, кто погиб от кулака дерзкого водителя в центре Киева / скриншот из видео

Стала известна личность мужчины-пешехода, который скончался после двух ударов водителя в центре Киева в пятницу, 19 февраля. Как выяснилось, жертвой дерзкого водителя стал сотрудник столичной таможни Владислав Корниенко.

"Корниенко Владислав Леонидович... Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царствие Небесное....", - сообщил в соцсети "Фейсбук" бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

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