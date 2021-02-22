Стало известно, кто погиб от кулака дерзкого водителя в центре Киева

Жертвой агрессивного водителя стал сотрудник столичной таможни Владислав Корниенко.
Стала известна личность мужчины-пешехода, который скончался после двух ударов водителя в центре Киева в пятницу, 19 февраля. Как выяснилось, жертвой дерзкого водителя стал сотрудник столичной таможни Владислав Корниенко.
"Корниенко Владислав Леонидович... Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царствие Небесное....", - сообщил в соцсети "Фейсбук" бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.
Убийство пешехода в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- Убийство пешехода в Киеве произошло днем 19 февраля на ул. Архитектора Городецкого. Водитель вышел из авто Hyundai и возле пешеходного перехода несколько раз ударил мужчину. Пешеход упал и скончался, а водитель скрылся. Правоохранители объявили план Перехват и задержали злоумышленника.
- Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился гражданин Азербайджана, 1992 года рождения, который имеет вид на жительство в Украине. В результате удара умер житель Киева, 1969 года рождения.
- 20 февраля в Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения водителю-иностранцу, который в центре столицы нанес пешеходу смертельный удар.
Автор: Адриана Бубновская