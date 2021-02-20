Смертельный удар по пешеходу: в Киеве суд отправил под стражу водителя-иностранца

Подозреваемый не сможет выйти на свободу под залог.
В субботу, 20 февраля, в Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения водителю-иностранцу, который в центре столицы нанес пешеходу смертельный удар.
Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей, говорится на канале Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Подозреваемый не сможет выйти на свободу под залог.
Иностранца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса – это умышленное тяжкое телесное повреждение, которое повлекло смерть потерпевшего.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, говорится на protocol.ua.
- Напомним, убийство пешехода в Киеве произошло днем 19 февраля на ул. Архитектора Городецкого.
- Мужчина вышел из авто Hyundai и возле пешеходного перехода несколько раз ударил мужчину. Пешеход упал и скончался, а водитель скрылся. Правоохранители объявили план Перехват и задержали злоумышленника.
- Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился гражданин Азербайджана, 1992 года рождения, который имеет вид на жительство в Украине. В результате удара умер житель Киева, 1969 года рождения.
Автор: Екатерина Присяжнюк