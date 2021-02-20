Смертельный удар по пешеходу: в Киеве суд отправил под стражу водителя-иностранца

Киевский суд арестовал иностранца, подозреваемого в причастности к смерти пешехода / УНИАН

В субботу, 20 февраля, в Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения водителю-иностранцу, который в центре столицы нанес пешеходу смертельный удар.

Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей, говорится на канале Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Подозреваемый не сможет выйти на свободу под залог.

Иностранца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса – это умышленное тяжкое телесное повреждение, которое повлекло смерть потерпевшего.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, говорится на protocol.ua.