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Смертельный удар по пешеходу: в Киеве суд отправил под стражу водителя-иностранца

20 февраля 2021, 18:07
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Подозреваемый не сможет выйти на свободу под залог.

Суд Киева арестовал иностранца, подозреваемого в причастности к смерти пешехода
Киевский суд арестовал иностранца, подозреваемого в причастности к смерти пешехода / УНИАН

В субботу, 20 февраля, в Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения водителю-иностранцу, который в центре столицы нанес пешеходу смертельный удар.

Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей, говорится на канале Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Подозреваемый не сможет выйти на свободу под залог.

Иностранца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса – это умышленное тяжкое телесное повреждение, которое повлекло смерть потерпевшего.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, говорится на protocol.ua.

  • Напомним, убийство пешехода в Киеве произошло днем 19 февраля на ул. Архитектора Городецкого.
  • Мужчина вышел из авто Hyundai и возле пешеходного перехода несколько раз ударил мужчину. Пешеход упал и скончался, а водитель скрылся. Правоохранители объявили план Перехват и задержали злоумышленника.
  • Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился гражданин Азербайджана, 1992 года рождения, который имеет вид на жительство в Украине. В результате удара умер житель Киева, 1969 года рождения.
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