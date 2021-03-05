На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег / УНИАН

В селе Долинка (Одесская область) сын ударил отца по голове топором, когда тот отказался давать ему деньги на сигареты. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что в доме по улице Садовая сын (1994 года рождения) распивал алкоголь со своим отцом (1966 года рождения). В ходе застолья между родственниками возникла ссора ‒ мужчина отказался давать сыну денег на сигареты. Тот схватил топор и трижды ударил отца топором по голове.

Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия, а пострадавшего мужчину доставили в реанимацию с внутренней черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг.

С места инцидента полицейские изъяли топор и собрали с ковра остатки, предположительно, крови пострадавшего.

Решается вопрос о сообщении сыну пострадавшего о подозрении. Предварительная квалификация уголовного дела ‒ покушение на убийство. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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