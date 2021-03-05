На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег

Предварительная квалификация уголовного дела ‒ покушение на убийство. Задержанному грозит солидный тюремный срок - от семи до пятнадцати лет.
В селе Долинка (Одесская область) сын ударил отца по голове топором, когда тот отказался давать ему деньги на сигареты. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известно, что в доме по улице Садовая сын (1994 года рождения) распивал алкоголь со своим отцом (1966 года рождения). В ходе застолья между родственниками возникла ссора ‒ мужчина отказался давать сыну денег на сигареты. Тот схватил топор и трижды ударил отца топором по голове.
Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия, а пострадавшего мужчину доставили в реанимацию с внутренней черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг.
С места инцидента полицейские изъяли топор и собрали с ковра остатки, предположительно, крови пострадавшего.
Решается вопрос о сообщении сыну пострадавшего о подозрении. Предварительная квалификация уголовного дела ‒ покушение на убийство. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 20 января 2021 года в Одессе на улице задержали мужчину, у которого в руках была голова, отделенная от тела.
- Задержанный был обмотан человеческими внутренними органами.
- Мужчиной оказался 30-летний одессит Дмитрий Пономаренко. Он работал в компании Оле Дюк, однако был уволен "за психи на работе и пребывание в наркотическом опьянении".
- Как рассказали в полиции, подозреваемый обезглавил своего отца Игоря Пономаренко и выпотрошил 32-летнего летнего Александра Демченко.