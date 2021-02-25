В Одессе живодерка выбросила кота с десятого этажа и добила ножом

57-летняя женщина разозлилась на кота, который поцарапал ей руку.
В Одессе женщина жестоко расправилась со своим котом, сбросив его с десятого этажа за то, что он поцарапал ей руку.
Как рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, после этого она спустилась на улицу, добила животное ножом и выбросила в мусорный бак.
Правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, при этом уже установлено лицо, причастное к преступлению - ею оказалась 57-летняя женщина.
Она рассказала полицейским о том, что после того, как домашний питомец поцарапал ей руку, она выбросила его с десятого этажа своей квартиры. Увидев, что кот после падения подает признаки жизни, она взяла нож, добила его и выбросила в мусорный бак.
В полиции уточнили, что мертвое животное направили на экспертизу, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
"За жестокое обращение с животным, согласно санкции статьи, предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается", - добавили в полиции.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В июне 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №5119-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Законом за жестокое обращение с животными введена уголовная ответственность, злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.
- Позднее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказывал, как в Украине можно добиться наказания живодеров.