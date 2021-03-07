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В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист

7 марта 2021, 14:17
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В столице убили женщину, которая занимала важный пост в Департаменте киберполиции, узнал Виталий Губин.

В столице нашли убитой Петрову, узнал журналист
В Киеве найдена убитой Святослава Петрова, выяснил журналист / facebook.com/no.novoyaz

Женщина, тело которой нашли в Дарницком районе Киева на ул. Бажана в воскресенье, 7 марта, оказалась "шишкой" из киберполиции.

В Киеве убита старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова, написал журналист Виталий Губин в Facebook.

По его данным, правоохранительницу нашли убитой недалеко от входа на станцию метро Вырлица. Губин добавил, что на теле были десятки ножевых ранений.

"Женщина, труп которой… сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями – старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова", – поделился журналист.

/ facebook.com/no.novoyaz

На сайте declarations.com.ua, на котором размещены электронные декларации чиновников, есть документ, поданный 15 марта 2020 года от имени Петровой Святославы Богдановны – старшого инспектора в киевском Департаменте киберполиции.

В декларации говорится, что правоохранительница зарегистрирована в Киеве. Также указана заработная плата, полученная за год на основном месте работы, – 195 209 грн.

  • Ранее в полиции Киева сообщили, что 7 марта на ул. Бажана около 3 часов утра нашли тело женщины. Правоохранители обнаружили на теле признаки насильственной смерти. СМИ писали, что у погибшей нашли удостоверение сотрудника полиции.
  • Было начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. Максимальное наказание за убийство в Украине – пожизненное лишение свободы.
новости Киева Святослава Петрова Виталий Губин
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