В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве

Геращенко прокомментировал убийство в центре Киева / mvs.gov.ua

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал вероятный мотив убийства сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой, которой нанесли 40 ножевых ранений.

"Нет оснований считать, что убийство было связано с профессиональной деятельностью погибшей. Основная версия, которую отрабатывает следствие – убийство на почве ревности. Но между погибшей и убийцей могли быть и другие неприязненные отношения", - говорит Геращенко, пишет Страна.

Геращенко также рассказал, что вскоре подозреваемую в зверском убийстве будут судить.

"Что произошло: одна женщина зарезала другую. Когда наносят 40 ножевых ранений, сразу понятно, что к этому человека побудила сильная ненависть. Слепая ярость застилает глаза, и убийца наносит удары, даже когда жертва уже мертва. Но полиция быстро задержала подозреваемую. Вскоре ее будут судить. Приносим соболезнования семье, родным и близким погибшей", – заявил Геращенко.

Он также уточнил, что суд по избранию меры пресечения для подозреваемой в убийстве состоится в ближайшие 48 часов.

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