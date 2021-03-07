В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве

Геращенко уточнил, что суд по избранию меры пресечения для подозреваемой в убийстве состоится в ближайшие 48 часов.
Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал вероятный мотив убийства сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой, которой нанесли 40 ножевых ранений.
"Нет оснований считать, что убийство было связано с профессиональной деятельностью погибшей. Основная версия, которую отрабатывает следствие – убийство на почве ревности. Но между погибшей и убийцей могли быть и другие неприязненные отношения", - говорит Геращенко, пишет Страна.
Геращенко также рассказал, что вскоре подозреваемую в зверском убийстве будут судить.
"Что произошло: одна женщина зарезала другую. Когда наносят 40 ножевых ранений, сразу понятно, что к этому человека побудила сильная ненависть. Слепая ярость застилает глаза, и убийца наносит удары, даже когда жертва уже мертва. Но полиция быстро задержала подозреваемую. Вскоре ее будут судить. Приносим соболезнования семье, родным и близким погибшей", – заявил Геращенко.
Он также уточнил, что суд по избранию меры пресечения для подозреваемой в убийстве состоится в ближайшие 48 часов.
Убийство полицейской в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Ночью 7 марта тело женщины нашли прохожие на улице Бажана, что в Дарницком районе.
- На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти, а при ней было полицейское удостоверение.
- Впоследствии выяснилось, что Святослава Петрова действительно работает в полиции.
- В полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.