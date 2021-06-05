На Рівненщині бізнесвумен розбила пенсіонерці голову банкою зі сметаною

Пенсіонерка / Радіо Трек

У місті Костопіль (Рівненська область) місцева комерсантка напала і побила пенсіонерку, яка біля її магазину торгувала молочними продуктами. Про це повідомляє місцевий портал Радіо Трек.

Повідомляється, що бізнесвумен розбила об голову 64-річної жінки банку зі сметаною. Підприємниці, очевидно, не сподобалося, що пенсіонерка продавала власну домашню молочну продукцію біля її закладу.

Постраждалу бригаду швидкої допомоги доправили до лікарні. Після надання допомоги її відпустили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень пенсіонерці, розповіли в пресслужбі поліції Рівненської області.

"Через стихійну торгівлю між 64-річною пенсіонеркою і власницею одного із закладів виник конфлікт, в результаті чого жінці, яка продавала домашню продукцію в невстановленому місці, банкою зі сметаною мешканка Костополя завдала удару по голові", — заявили копи.

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Нагадаємо, раніше в Одесі нетверезі чоловіки в салоні трамвая завдали побої пенсіонерці, а також скоїли напад на групу літніх пасажирів.

Як розповідають свідки, двоє пасажирів Одеського трамвая маршруту №3 перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Раптово вони почали розбирання з іншими пасажирами - просто під час руху транспортного засобу. Чоловіки словесно ображали пенсіонерів та побили жінку похилого віку.