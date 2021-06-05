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На Ровенщине бизнесвумен разбила пенсионерке голову банкой со сметаной

5 июня 2021, 15:56
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Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений - ей нанесла травмы на улице на виду у всех коммерсантка.

Пенсионерка
Пенсионерка / Радио Трек

В городе Костополь (Ровенская область) местная коммерсантка напала и избила пенсионерку, которая возле ее магазина торговала молочными продуктами. Об этом сообщает местный портал Радио Трек.

Сообщается, что бизнесвумен разбила об голову 64-летней женщины банку со сметаной. Предпринимательнице, очевидно, не понравилось, что пенсионерка продавала собственную домашнюю молочную продукцию возле ее заведения.

Пострадавшую бригада скорой помощи доставили в больницу. После оказания помощи ее отпустили. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений пенсионерке, рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области.

"Из-за стихийной торговли между 64-летней пенсионеркой и владелицей одного из заведений возник конфликт, в результате чего женщине, которая продавала домашнюю продукцию в неустановленном месте, банкой со сметаной жительница Костополя нанесла удар по голове", — заявили копы.

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Напомним, ранее в Одессе нетрезвые мужчины в салоне трамвая нанесли побои пенсионерке, а также совершили нападение на группу пожилых пассажиров.

Как рассказывают свидетели, двое пассажиров одесского трамвая маршрута №3 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Внезапно они начали разборки с другими пассажирами ‒ прямо во время движения транспортного средства. Мужчины словесно оскорбляли пенсионеров и избили женщину пожилого возраста.

пенсионеры новости Ровно
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