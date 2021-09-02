На українських прилавках з'явилися наднебезпечні дитячі іграшки

Жаба з серії Звірята малята / скріншот

В Україні з'явилися небезпечні дитячі іграшки. Їх привезли з Китаю. При цьому необхідна документація про безпеку товару є.

Як йдеться в сюжеті ТСН, це - іграшкові жаби із серії Звірята малята, які містять величезну кількість свинцю. Його в 164 рази більше допустимої норми.

Небезпеку іграшки виявили фахівці Держспоживслужби під час планової перевірки. Служба вже оштрафували імпортера на 100 тисяч гривень. Також протягом місяця він зобов'язаний утилізувати неякісний товар.

Однак журналісти з'ясували, що товар так і продовжує залишатися на вітринах при тому, що термін закінчується вже 6 вересня.

Відзначається, що на даний момент в Україні ще є 90 штук таких жаб.

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Нагадаємо, раніше в Харкові також виявили морозиво з вмістом отруйної речовини. У ньому виявили етиленоксид-небезпечну отруту, яку використовують для стерилізації медичних інструментів.

Чим небезпечний свинець

Це метал, який колись використовували, як компонент фарби, а зараз використовується в батарейках, трубах і гончарних виробах. У невеликих кількостях він не шкідливий.

Однак може поступово накопичуватися в крові, мозку і кістках дитини. При постійному токсичному рівні отруєння свинець може вплинути на розвиток мови, уваги і навіть рівня IQ малюка.