На Волині психопат-рецидивіст зґвалтував рідну сестру / УНІАН

У Ковелі (Волинська область) раніше неодноразово судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував свою 22-річну сестру. Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення волинянином зґвалтування-злочин стався восени 2020 року.

Старовижівський районний суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (частина 2 стаття 152 КК України) та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Крім того, за місцем відбування покарання до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру − у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навесні минулого року в Дніпрі правоохоронці запідозрили 56-річного музичного керівника дитячого колективу в зґвалтуванні 12-річної вихованки.

За даними прокуратури, чоловік, застосовуючи психологічний тиск, змушував дівчинку займатися з ним сексом. При цьому свої дії він записував на відео, яке надалі продавав.